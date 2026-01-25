البحر الأحمر تقسم الأماكن المؤجرة لغرض السكن بالمحافظة

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدده رقم 20 (تابع)، الصادر في 25 يناير 2026، قرار محافظة البحر الأحمر رقم 1363 لسنة 2025، بشأن تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى بالبحر الأحمر.

ونصت المادة الأولى لقرار محافظة البحر الأحمر على أن " تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وفقا لما انتهت إليه لجنة/ لجان حصر المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة البحر الأحمر".

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛ وعلى قرار رقم 1051 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة/ لجان حصر المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة البحر الأحمر؛ وعلى ما عرضته لجنة حصر المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة البحر الأحمر؛ وعلى كتاب دورى وزير التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025، بشأن استصدار قرار بما تنتهى إليه أعمال اللجان سالفة الذكر.

