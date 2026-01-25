الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

البحر الأحمر تقسم الأماكن المؤجرة لغرض السكن بالمحافظة

تقسيم الأماكن المؤجرة
تقسيم الأماكن المؤجرة بالبحر الأحمر، فيتو
18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدده رقم 20 (تابع)، الصادر في 25 يناير 2026، قرار محافظة البحر الأحمر رقم 1363 لسنة 2025، بشأن تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى بالبحر الأحمر. 
ونصت المادة الأولى لقرار محافظة البحر الأحمر على أن " تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة  2025، وفقا لما انتهت إليه لجنة/ لجان حصر المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة البحر الأحمر". 


وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛ وعلى قرار رقم 1051 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة/ لجان حصر المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة البحر الأحمر؛ وعلى ما عرضته لجنة حصر المناطق، التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة البحر الأحمر؛ وعلى كتاب دورى وزير التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025، بشأن استصدار قرار بما تنتهى إليه أعمال اللجان سالفة الذكر.

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

محافظ سوهاج يصدق على قرار تقسيم المناطق المتضمنة وحدات مؤجرة بغرض السكن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية محافظة البحر الاحمر قرار رئيس مجلس الوزراء أماكن مؤجرة للغرض السكنى أماكن لغرض السكن بالبحر الأحمر مساكن البحر الأحمر

مواد متعلقة

اقتراح بالشيوخ لحل أزمة سكن الشباب عبر وحدات سكنية منخفضة التكاليف

محافظ الجيزة يسلم اليوم وحدات سكنية جديدة لمتضرري سيول قرية الديسمي

الإسكندرية تحدد المناطق المخصصة للإيجار بغرض السكن في المحافظة

محافظ سوهاج يصدق على قرار تقسيم المناطق المتضمنة وحدات مؤجرة بغرض السكن
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

بعد بيان إدارة the voice، أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور السعودي

زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

خبير استراتيجي: تأجير الجولان 25 عامًا بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لممر داوود

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية