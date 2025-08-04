قرار جديد لوزارة المالية بشأن العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 154 تابع (ب)، الصادر في 15 يولية 2025، قرار وزارة المالية رقم 271 لسنة 2025، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



- وجاء في نص قرار وزارة المالية: "تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المـشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليـه، المـستحقة بدءًا من ١/٧/٢٠٢٥ بنسبة (١٠٪) من الأجر الوظيفي لكل مـنهم فـي ٣٠/٦/٢٠٢٥، وذلك بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هـذه العـلاوة جـزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من ١/٧/٢٠٢٥.

ويـتم الخـصم بهـا على نوع ٥ - الأجر الوظيفي ببند ۱ - الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجـور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.



وتحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقـم ۸۹ لـسنة ٢٠٢٥، المشار إليه للعاملين بالدولة، من غير المخـاطبين بأحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة، والمستحقة بدءًا من ١/٧/٢٠٢٥ بنسبة (١٥٪) من الأجر الأساسي لكل مـنهم أو مـا يقابله من المكافأة الشاملة في ٣٠/٦/٢٠٢٥، أو في تاريخ التعيين بالنـسبة لمـن يعـين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وبـدون حـد أقـصى.



وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءًا مـن ١/٧/٢٠٢٥، ويتم الخصم بها على نوع ١ - المرتبات الأساسية ببند ١ - الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.





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