خارج الحدود

ترامب: إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسًا لوزراء العراق خطأ فادح

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسًا لوزراء العراق، واصفًا هذه الخطوة بأنها «خطأ فادح»، ومؤكدًا أن واشنطن لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة للعراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة.

ترامب: لن نقدم أي دعم للعراق إذا عاد المالكي إلى السلطة

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تدعم العراق سياسيًا أو اقتصاديًا إذا تم تنصيب نوري المالكي مجددًا رئيسًا للوزراء، معتبرًا أن عودته تمثل خيارًا سيئًا للغاية للعراق في هذه المرحلة الحساسة.

اتهامات مباشرة  من ترامب لـ نوري المالكي بالتسبب في الفقر والفوضى بالعراق

وأشار ترامب إلى أن العراق انزلق إلى الفقر والفوضى العارمة خلال فترة حكم نوري المالكي، محذرًا من تكرار التجربة ذاتها، ومؤكدًا أنه لا ينبغي السماح بإعادة إنتاج سياسات أدت – بحسب تعبيره – إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

ترامب يصف سياسات المالكي بالمتطرفة

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن نوري المالكي يتبنى «سياسات وأيديولوجيات متطرفة»، معتبرًا أن وجوده مجددًا في المشهد السياسي سيقوض أي فرصة حقيقية لنجاح العراق أو استقراره.

تحذير أمريكي شديد اللهجة بشأن مستقبل العراق السياسي

وأكد ترامب في ختام تصريحاته أنه «لن يكون للعراق أي فرصة للنجاح» في حال عودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، داعيًا القوى السياسية العراقية إلى تجنب هذا الخيار والعمل على مسار يحقق الاستقرار والإصلاح.

وحصل رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، على موافقة قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية لاختياره مرشحًا لرئاسة الوزراء، بوصفها صاحب الكتلة الأكبر برلمانيًا، وبذلك عاد إلى منصبه الذي شغله مرتين.

