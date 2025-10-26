كيف تسهم استثمارات موانئ دبي في تحويل السخنة إلى مركز لوجستي عالمي؟

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بافتتاح مستودع "موانئ دبي العالمية – مصر للخدمات اللوجستية"، التابع للمطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع الصناعية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشروع جديد يعزز مكانة مصر اللوجستية

يُعد المشروع، الذي بلغت استثماراته نحو 85 مليون دولار، إضافة جديدة للقطاع اللوجستي في مصر، حيث يضم مستودعًا جمركيًا عامًا لتخزين الحاويات، وآخر للبضائع خالصة الضرائب والرسوم، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.

مشاركة رفيعة في الافتتاح

شهد الافتتاح حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء د. طارق الشاذلي محافظ السويس، والسفير حمد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي وورلد"، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة والمستثمرين.

مدبولي: شراكة قوية مع القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات العالمية، في تطوير الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُجسد رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتجارة وسلاسل الإمداد.

رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز متطور للخدمات اللوجستية، إذ يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل تكاليف التشغيل للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المستودع يُعد من أبرز مشروعات البنية التحتية في المنطقة.

تفاصيل المشروع ومراحل التنفيذ

يقام المستودع على مساحة 300 ألف متر مربع، على مرحلتين؛ دخلت الأولى حيز التشغيل بالفعل، بينما تُخطط الشركة لتشغيل المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من عام 2026، لتوفر المنطقة اللوجستية أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة بعد اكتمال المشروع.

أول مجمع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية

ويُعد المشروع أول مجمع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقدم خدمات التخزين الجمركي وغير الجمركي، إلى جانب حلول رقمية ذكية تشمل نظام رؤية لحظية للشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء.

خدمات متنوعة وقطاعات مستهدفة

تخدم المنطقة اللوجستية قطاعات متعددة تشمل المواد الخام، والمنتجات الزراعية، والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، والسيارات وقطع الغيار، والسيارات الكهربائية، مما يجعلها مركزًا متكاملًا للخدمات وسلاسل الإمداد.

جولة تفقدية لمحاكاة عمليات الشحن

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء مستودع (C) وشاهد عرضًا لمحاكاة عمليات الشحن والتفريغ، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه في السخنة يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، ويُبرز الاستفادة من موقع المنطقة الاقتصادية كمحور رئيسي للتجارة الدولية.

التزام "دي بي وورلد" بتوسيع استثماراتها في مصر

أكد سلطان أحمد بن سليم أن التزام مجموعة "دي بي وورلد" تجاه مصر يمتد إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تغطي كافة مراحل سلسلة الإمداد، من خطوط الإنتاج إلى المستهلك النهائي، بهدف دعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

استثمارات ممتدة منذ عام 2008

تُعد "دي بي وورلد" من أبرز شركاء مصر في مجال النقل والخدمات اللوجستية منذ عام 2008، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار دولار لتوسيع وتحديث ميناء السخنة وربطه بسلاسل الإمداد العالمية، ضمن رؤيتها لجعل التجارة أكثر ترابطًا واستدامة في المستقبل.

