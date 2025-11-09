سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة

18 حجم الخط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس AG، ومايكل بيتر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيمنس موبيليتي، إزاحة الستار عن قطار "فيلارو" فائق السرعة، الذي تم عرضه لأول مرة للجمهور المصري، وذلك خلال فعاليات معرض TransMEA 2025، أكبر معرض إقليمي لحلول النقل الذكي واللوجستيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي اليوم ذاته، استكمل قطار “ديزيرو” الإقليمي أول اختبار تشغيلي ناجح له على مسار السكك الحديدية بالقرب من مستودع السادس من أكتوبر، في خطوة جديدة تؤكد التقدم المحقق على أرض الواقع ضمن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، الذي تنفذه شركة سيمنس موبيليتي بالشراكة مع المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات.

وشهد الحدثين البارزين حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والحكوميين.

وأكد الدكتور مدبولي أن هذا الإنجاز يعكس رؤية مصر الطموحة لبناء واحدة من أكبر شبكات القطارات الكهربائية عالية السرعة في العالم، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز ربط المدن المصرية بشبكة نقل حديثة وآمنة وفعالة.

وقال الفريق كامل الوزير بهذه المناسبة: “الرحلة التجريبية الأولى لقطار ديزيرو الإقليمي ووصول قطار فيلارو لمصر يشكلان لحظة فارقة في مسيرة تحديث منظومة النقل الوطني. فشبكة القطار الكهربائي السريع ستحدث نقلة نوعية في تجربة السفر داخل مصر، وتقلل زمن الرحلات، وتربط المدن الكبرى بكفاءة غير مسبوقة”.

من جانبه، أوضح طارق علي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي مصر، أن عرض قطار "فيلارو" السريع لأول مرة واختبار "ديزيرو" الإقليمي بنجاح يمثلان دليلًا على التزام مصر وشركائها الدوليين بتطوير شبكة نقل ذكية ومستدامة.

وأضاف أن القطارين تم تصميمهما خصيصًا ليتلاءما مع الظروف المناخية المصرية، مؤكدًا أن “فيلارو” يمثل نموذجًا للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة وأنظمة التبريد والفلترة المصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والرمال والغبار.

ويُعد قطار فيلارو جزءًا رئيسيًا من شبكة السكك الحديدية عالية السرعة التي تنفذها سيمنس موبيليتي في مصر، حيث تصل سرعته إلى 250 كم/ساعة، وتبلغ سعته 489 راكبًا، بينما يضم قطار ديزيرو الإقليمي 94 قطارًا بسعة 849 راكبًا لكل قطار، مزودًا بأحدث أنظمة الإشارات والتكييف ومرافق مخصصة لذوي الهمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.