ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف ملابسات احتجاز فنانة بدون وجه حق.. إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم
18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

القبض على سائق بتهمة ارتكاب فعل فاضح أمام سيدة بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة ارتكب أعمالًا منافية للآداب وخادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الجيزة.

إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة التأديبية بقنا

 أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن عن العمل وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بمظاهر احتفالية غير منضبطة مع ذويهم احتفالًا بتخرجهم بمدينة قنا.

الداخلية تضبط مخالفات متنوعة بين المرور والترويج للمشروبات المغشوشة

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات 3 وقائع جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز فنانة ومخالفة سائق سيارة نقل، بالإضافة إلى ترويج مشروبات كحولية.

مصرع 4 عناصر جنائية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالدقهلية والمنوفية

لقي 4 عناصر جنائية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بنطاق محافظتب الدقهلية والمنوفية كما تم ضبط مخدرات وأسلحة بـ 83 مليون جنيه. 

الداخلية تستعرض مهارات الكلاب البوليسية خلال احتفال عيد الشرطة 74

نظمت وزارة الداخلية عروضا مميزة للكلاب البوليسية، لتسليط الضوء على القدرات الفائقة لهذه الكلاب في دعم الأمن العام، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.

ضبط نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.
 

إحالة المتهم بقتل 3 أطفال داخل عقار مهجور بالمنوفية إلى المحاكمة الجنائية

 قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهم بإنهاء حياة ثلاثة أطفال داخل أحد العقارات المهجورة بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بقتلهم عمدا مع سبق الإصرار.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية لجلسة الغد "فيديو"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم " ش.ع.م" المتهم بقتل زوجته المجني عليها " د.ع. ال" لاعبة الجودو بنادي سموحة إلي جلسة غدا  الأربعاء  لاستكمال مرافعة محامى المتهم.


الإعدام للمتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني في فيصل بالاعدام. 

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

 خرج الفنان محمود حجازي من قسم أول أكتوبر، بعد انتهاء هيئة الدفاع عنه، من إجراءات خروجه ودفع كفالة 10 آلاف جنيه تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله بالكفالة سالفة الذكر  في قضية رقم 11955 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والتي تتهمه فيها زوجته بضربها  وإصابتها، وانتهاء جهات التحقيق من الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، حيث نفى الاتهامات ووصفها بـ"الكيدية"، مؤكدًا أن الخلافات نشبت بسبب محاولتها السفر بطفلهما يوسف خارج مصر.



 

 

