أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف ملابسات احتجاز فنانة بدون وجه حق.. إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة.. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة ارتكب أعمالًا منافية للآداب وخادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الجيزة.

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن عن العمل وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بمظاهر احتفالية غير منضبطة مع ذويهم احتفالًا بتخرجهم بمدينة قنا.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات 3 وقائع جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز فنانة ومخالفة سائق سيارة نقل، بالإضافة إلى ترويج مشروبات كحولية.

لقي 4 عناصر جنائية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بنطاق محافظتب الدقهلية والمنوفية كما تم ضبط مخدرات وأسلحة بـ 83 مليون جنيه.

نظمت وزارة الداخلية عروضا مميزة للكلاب البوليسية، لتسليط الضوء على القدرات الفائقة لهذه الكلاب في دعم الأمن العام، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.



قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهم بإنهاء حياة ثلاثة أطفال داخل أحد العقارات المهجورة بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بقتلهم عمدا مع سبق الإصرار.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم " ش.ع.م" المتهم بقتل زوجته المجني عليها " د.ع. ال" لاعبة الجودو بنادي سموحة إلي جلسة غدا الأربعاء لاستكمال مرافعة محامى المتهم.

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني في فيصل بالاعدام.

خرج الفنان محمود حجازي من قسم أول أكتوبر، بعد انتهاء هيئة الدفاع عنه، من إجراءات خروجه ودفع كفالة 10 آلاف جنيه تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله بالكفالة سالفة الذكر في قضية رقم 11955 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والتي تتهمه فيها زوجته بضربها وإصابتها، وانتهاء جهات التحقيق من الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، حيث نفى الاتهامات ووصفها بـ"الكيدية"، مؤكدًا أن الخلافات نشبت بسبب محاولتها السفر بطفلهما يوسف خارج مصر.







