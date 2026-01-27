ضبط قائد تروسيكل تسبب في حادث وتلف سيارة بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية، اليوم، من ضبط قائد مركبة تروسيكل تسبب في حادث أسفر عن إحداث تلفيات بإحدى السيارات ولاذ بالفرار، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

تفاصيل الحادث

أظهر الفيديو المتداول قيام قائد التروسيكل بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة أحد المواطنين، ما أسفر عن تلفيات مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وعقب التحريات والفحص، تبين عدم تسجيل أي بلاغ رسمي عن الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المركبة وضبطها.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

القائد المضبوط، عامل خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، اعترف بارتكابه الواقعة كما ورد بالفيديو، وتم التحفظ على مركبة التروسيكل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة.

