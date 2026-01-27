الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد تروسيكل تسبب في حادث وتلف سيارة بالغربية

ضبط قائد تروسيكل
ضبط قائد تروسيكل تسبب في حادث وتلفيات سيارات بالغربية
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالغربية، اليوم، من ضبط قائد مركبة تروسيكل تسبب في حادث أسفر عن إحداث تلفيات بإحدى السيارات ولاذ بالفرار، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

تفاصيل الحادث

أظهر الفيديو المتداول قيام قائد التروسيكل بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارة أحد المواطنين، ما أسفر عن تلفيات مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وعقب التحريات والفحص، تبين عدم تسجيل أي بلاغ رسمي عن الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المركبة وضبطها.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

القائد المضبوط، عامل خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، اعترف بارتكابه الواقعة كما ورد بالفيديو، وتم التحفظ على مركبة التروسيكل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، بالتنسيق مع جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث بالغربية تروسيكل يهرب اصطدام سيارة ضبط مركبة بدون لوحات أخبار الحوادث في طنطا طنطا

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات ادعاء اختطاف طفلين بالبحيرة بسبب خلافات حضانة

بعد تداول فيديو «اعتداء الشرقية».. ضبط قائد سيارة صدم مواطنا واعتدى عليه بالضرب

إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة التأديبية بقنا

الداخلية تضبط مخالفات متنوعة بين المرور والترويج للمشروبات المغشوشة

الداخلية تواصل احتفالات عيد الشرطة 74 وتوزِّع الهدايا على المواطنين

مصرع 4 عناصر جنائية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالدقهلية والمنوفية

ضبط نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

الداخلية تستعرض مهارات الكلاب البوليسية خلال احتفال عيد الشرطة 74

ads

الأكثر قراءة

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

سميح ساويرس يكشف صفات شقيقيه نجيب وناصف (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية