خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

 خرج الفنان محمود حجازي من قسم أول أكتوبر، بعد انتهاء هيئة الدفاع عنه، من إجراءات خروجه ودفع كفالة 10 آلاف جنيه تنفيذا لقرار النيابة العامة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله بالكفالة سالفة الذكر  في قضية رقم 11955 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والتي تتهمه فيها زوجته بضربها  وإصابتها، وانتهاء جهات التحقيق من الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، حيث نفى الاتهامات ووصفها بـ"الكيدية"، مؤكدًا أن الخلافات نشبت بسبب محاولتها السفر بطفلهما يوسف خارج مصر.

وكلفت جهات التحقيق  قوات المباحث بتكثيف التحريات والمعلومات حول الواقعة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من رنا عبد الستار زوجة الفنان محمود حجازي، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وسحلها بسبب خلافات زوجية بينهما.
 

وقال الفنان محمود حجازي،  في تصريح خاص لفيتو: "كل ما تم تداوله شائعات وأن المحضر كيدي بعد منع الطفل من السفر وهي عايزة تهرب بيه خارج مصر ومحاميها عايز يتشهر ومفيش حد بيراعي أن في طفل حسبنا الله ونعم الوكيل".

 

وكان محمود حجازي قد تقدم بطلب للمحكمة لمنع نجله يوسف من السفر رفقة والدته إلى الولايات المتحدة، بعد أن منعت المحكمة الطفل من السفر مؤقتًا، علمًا أن عمره لم يتجاوز ثلاث سنوات.

كما قدمت رنا طارق عبد الستار، المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، بلاغًا رسميًّا ضد الفنان محمود حجازي والد طفلهما، لدى نيابة أول وثالث أكتوبر الجزئية تحت رقم 11955 لسنة 2025، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب وسحلها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة استدعت نقلها إلى المستشفى.

