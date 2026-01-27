الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 4 عناصر جنائية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالدقهلية والمنوفية

ضبط تشكيل عصابي
لقي 4 عناصر جنائية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بنطاق محافظتب الدقهلية والمنوفية كما تم ضبط مخدرات وأسلحة بـ 83 مليون جنيه. 

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن فى جنايات "اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، استعمال قوة، سلاح نارى بدون ترخيص") بنطاق محافظتى "الدقهلية والمنوفية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، آيس، هيروين" – 59 قطعة سلاح نارى " 11 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 15 فرد خرطوش –طبنجة")،  هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (83) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الشرطة الدقهلية المنوفية الامن العام مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر قطاع الأمن المركزي
