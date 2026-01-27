الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

الداخلية تستعرض مهارات الكلاب البوليسية خلال احتفال عيد الشرطة 74

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نظمت وزارة الداخلية عروضا مميزة للكلاب البوليسية، لتسليط الضوء على القدرات الفائقة لهذه الكلاب في دعم الأمن العام، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.

وتركزت العروض على الكشف عن المفرقعات، البحث الجنائي، وملاحقة العناصر الهاربة، إلى جانب استعراض مهارات الطاعة والانضباط والعمل الجماعي، والكشف عن المخدرات، وهو ما يعكس التدريب المكثف والجهود المستمرة لتطوير الكلاب البوليسية لتصبح شريكًا أساسيًا للأجهزة الأمنية.


وتأتي هذه العروض في سياق الجهود الأمنية المكثفة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، مثل الحملات المرورية التي أسفرت عن ضبط مخالفات وتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وضبط الكيانات التعليمية الوهمية التي تستغل المواطنين، بالإضافة إلى كشف غموض وقائع العثور على جثث ضحايا وإحالة الجرائم الكبرى للمفتين الشرعيين لاستكمال التحقيقات.


كما يعكس هذا الاستعراض استمرار وزارة الداخلية في صقل قدرات الأجهزة المختلفة، من خلال الجمع بين التدريب العملي والقدرات التقنية، لضمان سرعة الاستجابة لمختلف الأحداث الطارئة وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة، سواء كانت مرتبطة بالجرائم أو بالتهديدات الأمنية المختلفة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال مشاركة مختلف فئات المجتمع في مثل هذه الفعاليات التي تظهر التطور المستمر للأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي للتحديات المعاصرة.

الجريدة الرسمية