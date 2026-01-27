الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

الداخلية تضبط مخالفات متنوعة بين المرور والترويج للمشروبات المغشوشة

الداخلية تضبط مخالفات
الداخلية تضبط مخالفات متنوعة بين المرور والترويج للمشروبات
كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات 3 وقائع جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز فنانة ومخالفة سائق سيارة نقل، بالإضافة إلى ترويج مشروبات كحولية.


احتجاز فنانة داخل وحدة مرور:

 تعود الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى الفنانات احتجازها أثناء تجديد ترخيص سيارتها. وأوضح الفحص والتحريات أن الفنانة مطلوب تنفيذ حكم قضائي بالحبس مدة 3 أشهر في قضية، بالإضافة إلى حكم آخر بدفع غرامة مالية في قضية منفصلة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور استبيان الموقف القانوني لها داخل وحدة المرور.


سائق نصف نقل يعرض حياة المواطنين للخطر بالسلام:

 تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة نصف نقل يسير برعونة محملًا ببضائع زائدة وغير مغطاة، ما شكل خطورة على حياته وحياة المواطنين. وأقر السائق بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.


ضبط مسجل خطر يروج مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية


ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على شخص له معلومات جنائية مسجلة، يمارس نشاطًا إجراميًا في بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر. وتم ضبط المضبوطات، وأقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد المخالفات بكافة أنواعها، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لحماية سلامة المواطنين والمجتمع.

الجريدة الرسمية