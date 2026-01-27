إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة التأديبية بقنا

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن عن العمل وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بمظاهر احتفالية غير منضبطة مع ذويهم احتفالًا بتخرجهم بمدينة قنا.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالانضباط الوظيفي وتطبيق القواعد المنظمة لسلوك العاملين بالقطاع الأمني، حفاظًا على هيبة المؤسسة والانضباط العام.

