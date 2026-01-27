الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة التأديبية بقنا

إيقاف 6 من خريجي
إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الداخلية إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن عن العمل وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بمظاهر احتفالية غير منضبطة مع ذويهم احتفالًا بتخرجهم بمدينة قنا.

إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن 

 وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالانضباط الوظيفي وتطبيق القواعد المنظمة لسلوك العاملين بالقطاع الأمني، حفاظًا على هيبة المؤسسة والانضباط العام.

الاجراءات الانضباط الوظيفي معهد معاونى الأمن وزارة الداخلية للمحاكمة التأديبية

