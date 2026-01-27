الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

القبض على سائق بتهمة ارتكاب فعل فاضح أمام سيدة بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة ارتكب أعمالًا منافية للآداب وخادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأحد شوارع الجيزة.

تفاصيل الواقعة

 

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع فيديو تم تداوله بعد أن تبين عدم ورود بلاغات رسمية في البداية. المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وله معلومات جنائية سابقة، اعترف أثناء مواجهته بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

وتمكن رجال الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.

