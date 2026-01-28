مقامرة ومؤامرة، مركز معلومات الوزراء ينشر فيديو تحذيريا للألعاب الإلكترونية

الأربعاء 28 يناير 2026
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو توضيحي لتوعية المواطنين بالألعاب الإلكترونية وتحولها إلى مقامرة لاستنزاف الموارد والطاقات.

مركز معلومات الوزراء: بيئة الأعمال لاتزال غير مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات

أستاذ نظم ذكية: الألعاب الإلكترونية تغذي العدوانية لدى الأطفال

 

وأكد الدكتور محمد الشوادفى أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا ، أن الألعاب الالكترونية بها نوع من أنواع التشويق ويتم انفاق مبالغ ضخمة عليها لترويجها وجذب قطاعات كثيرة، كما تضمن وسائل دفع إلكترونية لتحقيق الربح، موضحا أن هذه الألعاب هى مصدر للربح لصانعها

وأوضح الشوادفى ان هذه الألعاب تتضمن وجود منافس افتراضى فتختلط بنظام " التقامر"،حيث يتم تشويق اللاعب بالفوز فى الجولات أولى لجذبه للدفع، مشددُا على ضرورة التفرقة بين الألعاب التى تنشط الذكاء وتنمى المهارات والتى تستنزف الموارد والطاقات.

واكد الشوادفى على ضرورة توعية الأبناء الفرق بين الألعاب الحقيقية والألعاب التى تقوم على نظام المؤمراة مع ضرورة مسئولية الحكومات باخضاع هذه الألعاب للرقابة

الجريدة الرسمية