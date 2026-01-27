الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو «اعتداء الشرقية».. ضبط قائد سيارة صدم مواطنا واعتدى عليه بالضرب

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو "اعتداء الشرقية"
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين يتضرر من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارته ومحاولة التعدي عليه بمحافظة الشرقية.


وبالفحص والتحريات، تبين أن مركز شرطة الزقازيق تلقى بلاغًا رسميًا من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بتعرضه للواقعة على طريق الزقازيق/منيا القمح، نتيجة خلاف على أولوية المرور. وقد أقدم قائد السيارة على الاصطدام بسيارة المبلغ وإحداث تلفيات بها، ثم تعدى عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، وتأكدت التحريات أن الاعتداء تم بالأيدي دون استخدام أي أسلحة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المتورطة، وتبين أنها سارية التراخيص ومملوكة لعامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث أقر المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف المروري.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتداء الشرقية ضبط متهم حادث مرور خلاف على أولوية المرور سيارة ملاكي الزقازيق منيا القمح شرطة الزقازيق

مواد متعلقة

إيقاف 6 من خريجي معهد معاونى الأمن وإحالتهم للمحاكمة التأديبية بقنا

الداخلية تضبط مخالفات متنوعة بين المرور والترويج للمشروبات المغشوشة

الداخلية تواصل احتفالات عيد الشرطة 74 وتوزِّع الهدايا على المواطنين

مصرع 4 عناصر جنائية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالدقهلية والمنوفية

ضبط نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

الداخلية تستعرض مهارات الكلاب البوليسية خلال احتفال عيد الشرطة 74

ضبط 9 سيدات لقيامهن بممارسة أعمال منافية بالدقهلية

القبض على "تيك توكر" لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية