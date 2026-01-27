بعد تداول فيديو «اعتداء الشرقية».. ضبط قائد سيارة صدم مواطنا واعتدى عليه بالضرب

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين يتضرر من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارته ومحاولة التعدي عليه بمحافظة الشرقية.



وبالفحص والتحريات، تبين أن مركز شرطة الزقازيق تلقى بلاغًا رسميًا من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بتعرضه للواقعة على طريق الزقازيق/منيا القمح، نتيجة خلاف على أولوية المرور. وقد أقدم قائد السيارة على الاصطدام بسيارة المبلغ وإحداث تلفيات بها، ثم تعدى عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، وتأكدت التحريات أن الاعتداء تم بالأيدي دون استخدام أي أسلحة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المتورطة، وتبين أنها سارية التراخيص ومملوكة لعامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث أقر المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف المروري.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.