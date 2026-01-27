الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

الأمن يكشف ملابسات ادعاء اختطاف طفلين بالبحيرة بسبب خلافات حضانة

الأمن يكشف ملابسات ادعاء اختطاف طفلين بالبحيرة
 كشفت أجهزة الأمن ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة قيام أخرى وآخرين بالتهجم على منزلها واختطاف طفليها، بدعوى وجود خلافات على الحضانة بدائرة محافظة البحيرة.


 الفحص يكشف عدم صحة الادعاءات
بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور المتداول، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى بلاغ محرر بتاريخ 16 الجاري، ورد إلى مركز شرطة إيتاى البارود من والدة القائمة على النشر، أفادت بتضررها من سيدتين إحداهن والدة طليق نجلتها، لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب، وإحداث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والاستيلاء على طفلين أبناء نجلتها.
ضبط المتهمتين والعثور على الطفلين
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقهما فى حينه، مقيمتين بدائرة المركز، وبصحبتهما الطفلين، وبمواجهتهما أنكرتا ما نُسب إليهما، وقررت والدة طليق نجلة الشاكية صدور حكم قضائي لصالحها بحضانة الطفلين.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

