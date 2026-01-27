الداخلية تواصل احتفالات عيد الشرطة 74 وتوزِّع الهدايا على المواطنين

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية، احتفالاتها بعيد الشرطة الرابع والسبعين، عبر تنظيم فعاليات مجتمعية متنوعة هدفت إلى إدخال البهجة على المواطنين وتعزيز جسور التواصل الإنساني مع الشارع المصري، بما يعكس حرص الوزارة على ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والتقارب مع مختلف فئات المجتمع، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» وبرعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت الشوارع والميادين اصطحاب الأطفال في حافلات مفتوحة جابت عددًا من المناطق، وسط أجواء احتفالية، بالتزامن مع توزيع هدايا رمزية على المواطنين، في رسالة تقدير ودعم تعكس البعد المجتمعي لدور الشرطة.

تخفيضات تجارية احتفالًا بالمناسبة

وفي السياق نفسه، شاركت السلاسل التجارية والمولات الكبرى في الاحتفالات عبر تقديم تخفيضات على عدد من السلع والمنتجات، ضمن مبادرة «كلنا واحد»، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز مفهوم الشراكة المجتمعية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى توثيق جسور الثقة مع المواطنين، والتأكيد على أن الاحتفال بعيد الشرطة لا يقتصر على الطابع الرسمي، بل يمتد إلى مشاركة حقيقية في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين.

