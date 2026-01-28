الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

انخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

طقس الاربعاء، فيتو
طقس الاربعاء، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء  ويستمر انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  في الصباح الباكر وآآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يبزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية