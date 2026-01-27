الثلاثاء 27 يناير 2026
حوادث

ضبط نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

ضبط نادى صحى بدون
ضبط نادى صحى "بدون ترخيص"
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (3 سيدات، شخصين "أربعة منهم يحملون جنسية دول أجنبية")، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة 
وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام
وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء
ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

