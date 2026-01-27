تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية لجلسة الغد "فيديو"

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم " ش.ع.م" المتهم بقتل زوجته المجني عليها " د.ع. ال" لاعبة الجودو بنادي سموحة إلي جلسة غدا الأربعاء لاستكمال مرافعة محامى المتهم.



فيتو أجرت بثا مباشر ا مع هئية الدفاع عن المجنى عليه من أمام المحكمة.

وطالبت النيابة العامة خلال المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة وهى الإعدام على المتهم بقتل زوجته

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة اول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

محاكمة قاتل زوجته دينا علاء



تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها " د.ع.ال" لاعبة جودو، بان بيت النية علي قتلها فاستهل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم وراحت المجني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فاطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلي شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصراخاتها ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وامطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثه اصاباتها التي اودت بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

