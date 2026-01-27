براءة 7 أشخاص من تهمة إدارة نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في الأعمال المنافية للآداب ببولاق

18 حجم الخط

قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا ببراءة 7 أشخاص من تهمة إدارة نادي صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

البداية عندما وردت معلومات للواء طاهر إخلاص مدير مباحث الآداب بالقاهرة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بإدارة نادي صحي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث الآداب بالقاهرة من استهداف النادى وتم ضبط المذكورة وبصحبتها (3 سيدات لـ2 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على سيدة بتهمة بإدارة ناد صحي دون ترخيص بالعجوزة

وفي وقت سابق ألقت قوات أمن الجيزة القبض على سيدة متهمة بإدارة ناد صحي دون ترخيص، واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى ضبط 3 سيدات أخريات متهمات بممارسة الرذيلة داخل النادي الصحي نظير مقابل مادي، وذلك بدائرة قسم العجوزة.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تشير إلى قيام المتهمة بإدارة النادي بالمخالفة للقانون، واتخاذه وكرًا لممارسة الأنشطة غير المشروعة لراغبي المتعة.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية مقر النادي، وتمكنت من ضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.