الأحد 25 يناير 2026
حوادث

غلق مطبعة بدون ترخيص في حملة أمنية ببولاق الدكرور

اغلاق مطبعة بدون
اغلاق مطبعة بدون ترخيص بالجيزة،فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، من غلق مطبعة دون ترخيص بمنطقة بولاق الدكرور وتشميعها.


وذلك من خلال حملة تفتيش نفذها ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية،   على المطابع ومكاتب الكمبيوتر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، للوقوف على نشاطهم ومدى التزامهم بالقواعد والقوانين المنظمة لطبيعة عملهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطبعة المخالفة.

يأتي ذلك في إطار فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتعقب ذوي النشاط الإجرامي، المعروف عنهم ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها بما فيها جرائم الأموال العامة.

 

ضبط المدير المسئول عن مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة إمبابة

وفي ذات السياق، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، متورطة في بيع نسخ مقلدة من الملازم الدراسية لمختلف المواد والمراحل الدراسية دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، مخالفة بذلك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المدير المسئول، وعُثر داخل المطبعة على عدد من الملازم الدراسية والأغلفة المقلدة والمنسوخة دون تصريح أو تفويض قانوني. وبمواجهته، أقر ارتكابه الواقعة بهدف تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

txt

السيطرة على حريق مطبعة بالغربية دون إصابات

txt

ضبط مالك مطبعة لقيامه بنسخ وبيع كتب دراسية مقلدة بحدائق القبة

الأجهزة الأمنية بالجيزة بولاق الدكرور جرائم الاموال العامة

