ضبط مالك مطبعة لقيامه بنسخ وبيع كتب دراسية مقلدة بحدائق القبة

تمكنت إدارة مباحث المصنفات من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" لقيامة، بتوزيع وبيع العديد من نسخ الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بمنطقة حدائق القبة.

ضبط مطبعة بنسخ وبيع كتب دراسية مقلدة بحدائق القبة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" بحدائق القبة بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من نسخ الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط مالكها وبحوزته قرابة ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات، بقصد تحقيق الربح المادى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

