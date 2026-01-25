القبض على صاحب محل فراخ وعامل في أوسيم بالجيزة

18 حجم الخط

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على صاحب محل فراخ وعامل متهمين بالتشاجر بدائرة مركز شرطة أوسيم، لخلاف بينهما بسبب تركيب كابل كهربائي.

كان مركز شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن صاحب محل فراخ وعامل متهمين بالتشاجر وقيام كلاهما بالتعدي على الآخر وإصابتهما بجروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

القبض على سائق ميكروباص دهس 5 أشخاص في بولاق الدكرور

على جانب آخر، كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض علي سائق ميكروباص متهم بدهس 5 أشخاص بسيارته بمنطقة ناهيا، أثناء توقفها علي الطريق الرئيسي بمنطقة ناهيا، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك بأحد الأكمنة بعدما لاذ بالفرار فور ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعدما اختلت عجلة القيادة بيده، وأوضح أنه لاذ بالفرار خوفا من المساءلة القانونية.

