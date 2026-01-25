المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة سكنية في الدقي (صور)

18 حجم الخط

يواصل فريق من المعمل الجنائي، جهوده في رفع معاينة وفحص آثار حريق شقة في الدقي بالجيزة نشبت فيها النيران صباح اليوم الأحد، للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد التي تقوم بها عقب تمكنها من إخماد الحريق.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود عيان والمقيمين بالشقة، لكشف ملابسات الحريق.

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شقة سكنية في الدقي

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية في الدقي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخماد الحريق، دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

اندلاع حريق داخل مصنع بمدينة بدر

وفي سياق آخر، كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الشاشات بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل هنجر مخصص لتصنيع الشاشات، يقع بمجمع الصناعات الصغيرة بجوار الخزان في نطاق المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر، والمبنى مكون من دور واحد.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

