القبض على متهمين بسرقة بطارية سيارة نقل ثقيل في الطالبية بالجيزة

القبض على متهمين
القبض على متهمين بسرقة بطارية سيارة، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الطالبية، من القبض على متهمين بسرقة بطارية من سيارة نقل ثقيل.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن مكان المسروقات.

 

كان قد تلقي اللواء مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من سائق باكتشافه سرقة بطارية سيارته نقل ثقيل أثناء ركنها أسفل منزله بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت إلى موقع البلاغ، قوات الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات اللازمة، خلال 24 ساعة من البلاغ، وتم الوصول إلى هوية المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، ألقي القبض عليهما  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة 3 تكاتك بمنشأة القناطر

وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 3 تكاتك بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين ممن لهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

 

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع سرقة التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، إضافة إلى حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

 

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين ببيع المسروقات لعميل سيئ النية “عاطل له معلومات جنائية” ويقيم في الدائرة ذاتها، حيث جرى ضبطه وبحوزته التكاتك المُبلغ بسرقتها.

 

الجريدة الرسمية