مصادرة 250 توك توك وتروسيكل ودراجة نارية في حملة مرورية بالجيزة

نفذت إدارة المرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة، حملة مرورية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات على الطرق السريعة، على مدار 24 ساعة، شملت الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة ومصادرة ٢٥٠ مركبات توك توك وتروسيكل ودراجات نارية مخالفة، بالإضافة إلى رفع ١١ سيارة مركونة في أماكن مخالفة لقانون المرور.

واستهدفت الحملة ضبط المخالفات وشملت السير عكس الاتجاه، السير بدون لوحات معدنية، والقيادة برخصة منتهية أو بدون رخصة، مخالفات في ودراجات نارية غير مرخصة أو بلا لوحات.





