الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصادرة 250 توك توك وتروسيكل ودراجة نارية في حملة مرورية بالجيزة

مصادرة 250 توك توك
مصادرة 250 توك توك وتروسيكل ودراجة نارية في حملة مرورية
نفذت إدارة المرور بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة، حملة مرورية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات على الطرق السريعة، على مدار 24 ساعة، شملت الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة ومصادرة ٢٥٠ مركبات توك توك وتروسيكل ودراجات نارية مخالفة، بالإضافة إلى رفع ١١ سيارة مركونة في أماكن مخالفة لقانون المرور.

واستهدفت الحملة ضبط المخالفات وشملت  السير عكس الاتجاه، السير بدون لوحات معدنية، والقيادة برخصة منتهية أو بدون رخصة، مخالفات في  ودراجات نارية غير مرخصة أو بلا لوحات.


 

مرور الجيزة يشن حملة مكبرة ويصادر 310 مركبات مخالفة خلال 24 ساعة

مرور دمياط ينفذ حملة بميدان سرور لضبط مخالفات الدراجات النارية

