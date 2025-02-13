ضبط مطبعة غير مرخصة بمنشأة القناطر بداخلها 250 نسخة مقلدة من الكتب الخارجية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، ضبط مالك مكتبة ومطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته 250 نسخة مقلدة من الكتب الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.



ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بمنشأة القناطر وبحوزته 250 نسخة مقلدة من الكتب الخارجية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة ومطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية الخاصة بمختلف الشركات بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص" بمنشأة القناطر

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم وبحوزته (250 نسخة مقلدة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية الخاصة بمختلف الشركات بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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