حوادث

التحفظ على 25 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن في حملة بإمبابة والوراق

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة في الجيزة، فيتو
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة، من ضبط 25 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم والدواجن والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بدوائر أقسام شرطة إمبابة والوراق.

وذلك من خلال حملة أمنية مكبرة  استهدفت التفتيش على محلات الجزارة والمجازر الحكومية، كما أسفرت الحملة عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 50 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على الكميات المضبوطة.

 

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

 

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وأشار إلى أنه تمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق، كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

ضبط 225 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان (صور)

