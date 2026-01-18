السيطرة على حريق مطبعة بالغربية دون إصابات

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل إحدى المطابع بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطبعة بالقرية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران في وقت قياسي ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



وأسفر الحريق عن بعض التلفيات المادية داخل المطبعة فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد موقع الحريق مع إخطار الجهات المختصة للوقوف على أسباب اندلاعه.

وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم.

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

