ضبط سيدتين بحوزتهما مستحضرات تجميل غير صالحة في بولاق الدكرور

 تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع رجال  قسم شرطة بولاق الدكرور  من ضبط سيدتين  وبحوزتهما كمية من شامبوهات مغشوشة ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات داخل محل غير مرخص بدائرة القسم 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط مصنع خمور مغشوشة في حي الوراق بالجيزة

 على جانب آخر، كانت قد تمكنت الأجهزة التنفيذية في حي الوراق من ضبط مصنع لإنتاج الخمور المغشوشة داخل نطاق الحي، وذلك خلال حملة موسعة استهدفت التصدي للمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة صبري عبده رئيس حي الوراق، وبمشاركة أبو بكر عمارة وصفوت محروس نواب رئيس الحي، إلى جانب مصطفى الوزير مدير الإشغالات.

وخلال الحملة، تم ضبط كميات من الخمور المغشوشة والمجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المصنع المخالف.

وأكد حي الوراق في بيان له استمرار الحملات اليومية في مختلف مناطق الحي لمتابعة الأنشطة التجارية وضبط المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، بما يضمن حماية المواطنين من السلع المغشوشة والحفاظ على النظام العام وجودة الأسواق.

