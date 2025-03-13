ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالدقى لنسخ وتقليد الكتب الدراسية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ) بطباعة وبيع العديد من الكتب التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة وأمكن ضبط (مالك المطبعة – مقيم بمحافظة الجيزة).

وعثر بداخل المطبعة على (1235 نسخة من الكتب والأغلفة التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى وقبل الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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