الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالدقى لنسخ وتقليد الكتب الدراسية

ضبط صاحب مطبعة بدون
ضبط صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالدقى لنسخ وتقليد الكتب الدراسي

 ضبطت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالجيزة  لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح.

ضبط عنصرين إجراميين لجلب مخدرات بقيمة 6.4 ملايين جنيه فى مطروح

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ) بطباعة وبيع العديد من الكتب التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة  وأمكن ضبط (مالك المطبعة – مقيم بمحافظة الجيزة).

 

 وعثر بداخل المطبعة على (1235 نسخة من الكتب والأغلفة التعليمية والملازم الدراسية للتعليم الجامعى وقبل الجامعى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمباحث المصنفات أصحاب الحقوق المادية والأدبية الكتب التعليمية الكتب الدراسية الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

مقتل زعيم بؤرة إجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 16 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

ضبط سيارة بداخلها كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو فى الإسماعيلية

ضبط 3 شركات سياحة للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 17 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 26 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

مصرع فتاة في حريق شقة بحي الزهور ببورسعيد

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

من بينها ديانة رئيس الجمهورية.. أبرز مواد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية، عيار 21 يسجل 310 ريالات

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتوحات العراق

من هم الورثة في الإسلام ومن يرث ومن لا يرث وأسباب الحرمان؟ تعرف على موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية