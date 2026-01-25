الأحد 25 يناير 2026
السيطرة على حريق محل في الحوامدية والأمن يحقق

 تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بمحل في منطقة منى الأمير في الحوامدية، وجار إجراء التحريات لكشف ملابسات اشتعاله، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بمحل فى الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.
الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

 

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

