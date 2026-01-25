الأحد 25 يناير 2026
رياضة

تشكيل الهلال لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

الهلال
الهلال
أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة إنزاجي مدرب الفريق، على التشكيل الأساسي لمباراة فريقه أمام الرياض، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويسعى الهلال لمواصلة مسيرته المميزة نحو حسم لقب الدوري، وتعزيز صدارته للجدول، حيث يحتل الهلال المركز الأول برصيد 44 نقطة من 16 مباراة.

تشكيل الهلال أمام الرياض 

وجاء تشكيل الهلال ضد الرياض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حسان تمبكتي – بابلو ماري – علي لاجامي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ناصر الدوسري – متعب الحربي – سيرجي سافيتش

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – داروين نونيز

الهلال يفوز علي الفيحاء 

وفي الجولة السابقة حقق فريق الهلال، فوزا كبيرا علي نظيره الفيحاء بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

تقدم فريق الفيحاء أولا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل عبر ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 37، ثم أضاف أورلاندو موسكيرا هدف الهلال الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأضاف محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 61.

وأحرز ماركوس ليونارد الهدف الرابع في الدقيقة 90. 

انزاجي الهلال الرياض دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي

