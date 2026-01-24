الأهلي يعلن تفاصيل انتقال أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا

السبت 24 يناير 2026
أعلن الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إعارة أحمد عابدين، المدافع الواعد، إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة ٦ أشهر فقط.

 وأشار مدير الكرة إلى أن قرار الإعارة يأتي في إطار سياسة النادي الهادفة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات، مما يسهم في تجهيزها للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول خلال المواسم القادمة.

يذكر أن أحمد عابدين هو ثالث لاعب ينتقل من الأهلي إلي سيراميكا خلال يناير الجاري بعد عمر كمال ومحمد عبدلله.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي الأهلي في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج إفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

الجريدة الرسمية