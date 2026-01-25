بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا الخميس استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

الأحد 25 يناير 2026
قرر مسئولو النادي الأهلي سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تنزانيا في التاسعة صباح الخميس المقبل، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر خلال الأيام الماضية، لتوفير أجواء مناسبة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

منافسات دوري أبطال إفريقيا

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح  أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

