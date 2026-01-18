الهلال يقلب الطاولة على نيوم ويفوز 1/2 في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على مضيفه نيوم بنتيجة 2-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

سجل محمد البريك هدف نيوم في شباك الهلال بالدقيقة 42، بينما أحرز حسان تمبكتي وروبن نيفيز هدفي الهلال في الدقيقتين 49 و66 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتجمد رصيد نيوم عند 20 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل الهلال أمام نيوم

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

تشكيل نيوم ضد الهلال

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي.

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.