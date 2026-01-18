الأحد 18 يناير 2026
رياضة

الهلال يقلب الطاولة على نيوم ويفوز 1/2 في الدوري السعودي

نيوم والهلال
نيوم والهلال
الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على مضيفه نيوم بنتيجة 2-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

سجل محمد البريك هدف نيوم في شباك الهلال بالدقيقة 42، بينما أحرز حسان تمبكتي وروبن نيفيز هدفي الهلال في الدقيقتين 49 و66 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتجمد رصيد نيوم عند 20 نقطة في المركز العاشر.

تشكيل الهلال أمام نيوم 

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

تشكيل نيوم ضد الهلال

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي.

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

