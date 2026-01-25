تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

حقق فريق تشيلسي فوزا كبيرا على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في إطار مواجهات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وسجل هدف التقدم للبلوز اللاعب إستيفاو في الدقيقة 34، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وجاء هدف كريستال بالاس الوحيد عن طريق كريس ريتشاردز في الدقيقة 88.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، بينوا بادياشيلي، تريفوه تشالوباه، ريس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

في الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو.

ترتيب تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر، برصيد 28 نقطة.

