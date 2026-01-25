سقوط الجنرال الخائن، تحقيق مع أكبر قادة الجيش الصيني بتهمة تسريب أسرار نووية إلى أمريكا

18 حجم الخط

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، تقريرا مطولا سلط الأضواء على تحقيق بكين مع الجنرال الصيني رفيع المستوى تشانج يوشيا.

فتح تحقيق مع الجنرال تشانج يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية

وذكرت الصحيفة، أن “كبير جنرالات الصين تشانج يوشيا متهم بتسريب معلومات فنية وتقنية حساسة تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الصيني إلى الولايات المتحدة، وقبول رشاوى مقابل أعمال رسمية، بما في ذلك ترقية ضابط إلى منصب وزير الدفاع”.

وأصدرت وزارة الدفاع الصينية بيانا أعلنت من خلاله فتح تحقيق مع الجنرال تشانج يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية وأحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

ولم يتضمن البيان تفاصيل كثيرة سوى التحقيق في انتهاكات جسيمة للانضباط الحزبي وقوانين الدولة.

ولكن أشخاصا مطلعين على التفاصيل قالوا: “إن تشانج يخضع للتحقيق بتهمة تشكيل جماعات سياسية، وهو مصطلح يصف الجهود المبذولة لبناء شبكات نفوذ تقوض وحدة الحزب، وإساءة استخدام سلطته داخل أعلى هيئة لصنع القرار العسكري في الحزب الشيوعي، والمعروفة باسم اللجنة العسكرية المركزية”.

وأفاد المطلعون على الإحاطة بأن تشانج يُزعم أنه تقاضى مبالغ طائلة مقابل ترقيات رسمية في نظام المشتريات الضخم.

وقالت المصادر إن أكثر الادعاءات صدمة التي تم الكشف عنها خلال جلسة الإحاطة المغلقة، هي أن تشانج سرب بيانات فنية أساسية حول الأسلحة النووية الصينية إلى الولايات المتحدة.

البرامج النووية المدنية والعسكرية في الصين

وذكرت أن بعض الأدلة ضد تشانج جاءت من جو جون المدير العام السابق للمؤسسة النووية الوطنية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة تشرف على جميع جوانب البرامج النووية المدنية والعسكرية في الصين.

وكانت بكين قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن فتح تحقيق مع غو للاشتباه في ارتكابه انتهاكات جسيمة لقواعد الحزب وقوانين الدولة.

وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت يوم السبت، كشفت السلطات أن التحقيق مع غو ربط تشانج بخرق أمني في القطاع النووي الصيني، وفقا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن تفاصيل الخرق لم تكشف خلال الإحاطة.

الفساد وعدم الولاء في القوات المسلحة

وفي بيان لصحيفة "وول ستريت جورنال" قال ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إن قرار الحزب بالتحقيق مع “تشانج” يؤكد أن القيادة تتبنى “نهجا شاملا لا يتسامح مطلقا مع الفساد”.

فى ذات السياق بعض المحللين: “إن حملة شي الأخيرة على الفساد وعدم الولاء في القوات المسلحة تمثل التفكيك الأكثر جرأة للقيادة العسكرية الصينية منذ عهد ماو تسي تونغ”.

ووفق المصدر ذاته، ربطت الإحاطة الداخلية التي عقدت يوم السبت أيضا سقوط تشانج بترقيته لوزير الدفاع السابق لي شانجفو.

وزعمت مصادر مطلعة أن تشانج ساعد في ترقية لي مقابل مكاسب شخصية كبيرة.

وبدأ سقوط لي في عام 2023 عندما اختفى عن الأنظار العامة، ثم أُقيل من منصبه كوزير للدفاع، وفي العام التالي طرده الحزب بتهمة الفساد.

وفي مؤشر على أهمية التحقيقات الجارية، كلف الرئيس الصينى فريق عمل بإجراء تحقيق معمق في فترة تولي تشانج قيادة منطقة شنيانغ العسكرية، والتي امتدت لخمس سنوات من 2007 إلى 2012، وفقا لبعض المطلعين على الإحاطة.

وأضافوا، أن الفريق وصل إلى مدينة شنيانغ شمال شرق البلاد، وقد اختار الإقامة في فنادق محلية بدلا من القواعد العسكرية، حيث يتمتع تشانج بشبكة دعم موالية له.

وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات صادرت بالفعل أجهزة محمولة من ضباط ترقوا في الرتب مع تشانج والجنرال ليو تشنلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي أعلن عن التحقيق معه يوم السبت أيضا، في حين أصبح آلاف الضباط المرتبطين بهذين الرجلين أهدافا محتملة.

الحرب الأهلية الصينية التي أدت إلى سيطرة قوات ماو الشيوعية على السلطة عام 1949

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تشانج العضو في المكتب السياسي للنخبة الحزبية، يعد أحد "أمراء" الصين، كما يُعرّف أحفاد كبار قادة الثورة وكبار مسؤولي الحزب.

وقاتل والد تشانج إلى جانب والد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الحرب الأهلية الصينية التي أدت إلى سيطرة قوات ماو الشيوعية على السلطة عام 1949، وارتقى كلاهما لاحقا إلى مناصب رفيعة.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية لا تزال تلتزم الصمت حيال هذه الادعاءات التفصيلية فيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي بشأن شبهة التجسس النووي، ما يجعل هذه الاتهامات محصورة، في الوقت الراهن، ضمن ما نشرته الصحيفة الأمريكية استنادا إلى مصادرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.