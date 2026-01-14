هاتريك "كينيونيس" يقود القادسية لاكتساح الفيحاء بخماسية نظيفة في الدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، اكتسح فريق القادسية نظيره الفيحاء، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب القادسية جوليان فايجل في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز القادسية هدفه الأول في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب جوليان كينيونيس، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن، قابلها المهاجم المكسيكي بتسديدة في شباك الفيحاء.

وعاد جوليان كينيونيس ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 53، ليعزز تقدم القادسية على الفيحاء، مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيسر ليحولها لهدف داخل الشباك.

وواصل كينيونيس تألقه في الدقيقة 61، بعدما سجل هدفه الثالث في المباراة، بعد عرضية من على حدود منطقة الجزاء، ليرتقى بعدها مهاجم القادسية وسط تراجع من دفاع الخصم، ويسدد الكرة على يمين الحارس.

وتمكن اللاعب البديل اياد هوسا من تسجيل الهدف الرابع لفريق القادسية في الدقيقة 87.

واختتم الإيطالي ماتيو ريتيجي أهداف فريق القادسية في الدقيقة 90+ من ركلة جزاء سجلها بنجاح في مرمى الفيحاء.

ترتيب القادسية والفيحاء في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة بالمركز الثاني عشر.

الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام ضمك في الدوري السعودي

وضمن نفس الجولة، انتهت مباراة اتحاد جدة وضمك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

تعادل الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

تقدم عبد الله القحطاني بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، قبل أن يدرك مهند الشنقيطي التعادل للاتحاد في الدقيقة 45.

وفي لقطة مثيرة، ألغى حكم اللقاء هدفًا للاتحاد سجله الشنقيطي في الدقيقة الثالثة بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR)، ليظل التعادل هو النتيجة النهائية.

وفي اللحظات الأخيرة طرد اللاعب فابينيو في الدقيقة 98، إثر تدخل عنيف، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي.

ترتيب الاتحاد وضمك

بهذه النتيجة، يظل اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يتقدم ضمك إلى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق فوز واحد فقط والتعادل في مباراتين والخسارة في ست مواجهات.

