توروب يضع برنامجا خاصا لتجهيز بلعمري قبل مواجهة وادي دجلة

قرر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع برنامج تدريبي خاص ليوسف بلعمري الظهير الأيسر المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، من أجل تجهيزه للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز بلعمري، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي يهدف لرفع معدلات الجاهزية والتأقلم مع طريقة لعب الفريق.

ويأتي قرار توروب في ظل رغبته في الاستعانة باللاعب خلال مباراة وادي دجلة المقبلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة



ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدفي اللقاء.

