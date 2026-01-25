الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يضع برنامجا خاصا لتجهيز بلعمري قبل مواجهة وادي دجلة

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
18 حجم الخط

قرر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضع برنامج تدريبي خاص ليوسف بلعمري الظهير الأيسر المنضم حديثا إلى صفوف الفريق، من أجل تجهيزه للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز بلعمري، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي يهدف لرفع معدلات الجاهزية والتأقلم مع طريقة لعب الفريق.

ويأتي قرار توروب في ظل رغبته في الاستعانة باللاعب خلال مباراة وادي دجلة المقبلة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في المغرب، وتوج بلقبها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي المقبلة


ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدفي اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توروب ييس توروب الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز

مواد متعلقة

وليد صلاح الدين يعلن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ويؤكد استمرار رباعي الفريق

الأهلي يعلن تفاصيل انتقال أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا

الترجي يفوز على سيمبا بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكثف مفاوضاته لإنهاء صفقة المهاجم الأجنبي الجديد

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

ميركاتو الأهلي، آخر تطورات ملف أليو ديانج مع القلعة الحمراء

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على يانج أفريكانز ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال، فيفا يكشف عن إيقاف قيد جديد للزمالك والسر خوان بيزيرا، محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث شغب نهائي أمم إفريقيا

الهلال يتعادل مع صن داونز 2/2 بدوري أبطال أفريقيا
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أحمد الرافعي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يؤكد أن القراءة لا تموت (فيديو)

3 أسماء مرشحين لخلافة أرني سلوت في تدريب ليفربول

زغلول صيام يكتب: هل ضريبة المحمول أهم من دعم المصانع الرياضية يا رئيس الوزراء؟! أين تذهب ملايين الدولارات؟!

بعد بيان إدارة the voice، أحمد سعد يوجه رسالة للجمهور السعودي

خبير استراتيجي: تأجير الجولان 25 عامًا بداية لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لممر داوود

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد 25 يناير 2026 في الأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

ليس في الإمكان أبدع مما كان، كتاب يفتح أعمق إشكاليات علم الكلام في جناح حكماء المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية