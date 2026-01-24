السبت 24 يناير 2026
الأهلي يكثف مفاوضاته لإنهاء صفقة المهاجم الأجنبي الجديد

 يكثف النادي الأهلي مفاوضاته خلال الفترة الحالية لإنهاء صفقة المهاجم الأجنبي الجديد، لتدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل المهاجم نيتس جراديشار إلى فريق أوبيست المجري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان جراديشار قام اليوم بجمع جميع متعلقاته من الأهلي اليوم، تمهيدا لرحيله رسميا، في حين من المتوقع أن يبدأ الأهلي في الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة وادي دجلة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي الأهلي في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

من جانبه عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج إفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

وتابع: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

