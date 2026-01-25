الأحد 25 يناير 2026
رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي
تقدم فريق تشيلسي على نظيره كريستال بالاس، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم الأحد في إطار مواجهات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم للبلوز اللاعب إستيفاو في الدقيقة 34.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، بينوا بادياشيلي، تريفوه تشالوباه، ريس جيمس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

في الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر، برصيد 28 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

1- أرسنال 50 نقطة
2- مانشستر سيتي 46 نقطة
3- أستون فيلا 43 نقطة
4- ليفربول 36 نقطة
5- مانشستر يونايتد 35 نقطة
6- تشيلسي 34 نقطة
7-  فولهام 34 نقطة  
8- برينتفورد 33 نقطة
9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
10- سندرلاند 33 نقطة
11- إيفرتون 32 نقطة 
12- برايتون 30 نقطة
13- بورنموث 30 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 28 نقطة 
15- كريستال بالاس 28 نقطة
16- ليدز يونايتد 25 نقطة
17- نوتنغهام  22 نقطة
18- وست هام 20 نقطة
19- بيرنلي 15 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط

الدوري الانجليزي كريستال بالاس تشيلسي تشيلسي أمام كريستال بالاس جواو بيدرو

الجريدة الرسمية