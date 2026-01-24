وليد صلاح الدين يعلن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ويؤكد استمرار رباعي الفريق

18 حجم الخط

أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

وفي سياق آخر، أكد وليد صلاح الدين استمرار عدد من لاعبي الفريق مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، وهم أليو ديانج، أحمد عبد القادر، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، وعمر سيد معوض.

كما أوضح مدير الكرة أن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي ما زال مفتوحًا، مؤكدا أن الإدارة تتحرك بهدوء ودقة من أجل التعاقد مع لاعب على مستوى طموحات النادي، مشددا على أن التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية يُعد أمر صعب ويحتاج إلى دراسة متأنية.

ونفى وليد صلاح الدين دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب حامد حمدان، مؤكدا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا يتعدى كونه تفكير في اللاعب، خاصة أن الجهاز الفني يرى امتلاك الفريق لعناصر كافية في خط الوسط خلال المرحلة الحالية.

