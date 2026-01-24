الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وليد صلاح الدين يعلن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ويؤكد استمرار رباعي الفريق

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
18 حجم الخط

 أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري. 

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

وفي سياق آخر، أكد وليد صلاح الدين استمرار عدد من لاعبي الفريق مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، وهم أليو ديانج، أحمد عبد القادر، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، وعمر سيد معوض.

كما أوضح مدير الكرة أن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي ما زال مفتوحًا، مؤكدا أن الإدارة تتحرك بهدوء ودقة من أجل التعاقد مع لاعب على مستوى طموحات النادي، مشددا على أن التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية يُعد أمر صعب ويحتاج إلى دراسة متأنية.

ونفى وليد صلاح الدين دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب حامد حمدان، مؤكدا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا يتعدى كونه تفكير في اللاعب، خاصة أن الجهاز الفني يرى امتلاك الفريق لعناصر كافية في خط الوسط خلال المرحلة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي حمزة عبد الكريم وليد صلاح الدين برشلونة حسين الشحات

مواد متعلقة

الأهلي يعلن تفاصيل انتقال أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا

الترجي يفوز على سيمبا بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكثف مفاوضاته لإنهاء صفقة المهاجم الأجنبي الجديد

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

ميركاتو الأهلي، آخر تطورات ملف أليو ديانج مع القلعة الحمراء

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على يانج أفريكانز ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال، فيفا يكشف عن إيقاف قيد جديد للزمالك والسر خوان بيزيرا، محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث شغب نهائي أمم إفريقيا

الهلال يتعادل مع صن داونز 2/2 بدوري أبطال أفريقيا

شاهد، جماهير الأهلي تحيي لاعبي الفريق بعد الفوز علي يانج أفريكانز
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

رئيس مصلحة الجمارك يحسم الجدل بشأن العدول عن قرار ضريبة المحمول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

نتائج حاسمة في«دولة التلاوة» وخروج خالد عطية بعد منافسة قوية بين القرّاء

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

المزيد
الجريدة الرسمية