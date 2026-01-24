السبت 24 يناير 2026
رياضة

الترجي يفوز على سيمبا بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي
الترجي التونسي
فاز فريق الترجي التونسي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الفوز لفريق الترجي اللاعب محمد أمين بن حميدة في الدقيقة 21.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا 

وبتلك النتيجة يحتل الترجي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين وفوزه اليوم، بينما يتذيل نادي سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة دون أي نقاط.

تشكيل الترجي أمام سيمبا

بشير بن سعيد في حراسة المرمى، وأمامه نضال العيفي، محمد أمين بن حميدة، حمزة الجلاصي، وإبراهيم كيتا في خط الدفاع، بينما يتواجد في خط الوسط عبد الرحمن كوناتي، أونوشي أوغبيلو، وحسام تقا، وفي الخط الهجومي جاك ديارا، أبو بكر دياكيتي، ويان ساس.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وعلى صعيد آخر يلتقي فريقا بيراميدز ونهضة بركان المغربي اليوم السبت في مواجهة قمة المجموعة الأولى في  دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان على قناة بي إن سبورت HD 2 الناقل الحصري للبطولة.

