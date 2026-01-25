سلاح الجو الأمريكي يستهدف اجتماعا لقادة تنظيم القاعدة فى مأرب باليمن

18 حجم الخط

نفذ الجيش الأمريكى غارة جوية بطائرة مسيّرة، مساء الأحد، استهدفت اجتماعًا لقيادات وعناصر من تنظيم القاعدة، شرق محافظة مأرب في اليمن.

الجيش الأمريكي يستهدف اجتماعا لقادة القاعدة فى اليمن

وحسب وسائل إعلام محلية، إن الغارة الأمريكية استهدفت منزلًا يقع في منطقة نائية من بلدة "الخراشي" بوادي عبيدة، شرقي محافظة مأرب، أثناء اجتماع قيادات وأفراد من تنظيم القاعدة الإرهابي داخله.

ووفق ما تم تداوله من معلومات، أن عناصر تنظيم القاعدة فرضت طوقًا أمنيًا محكمًا حول المنزل المستهدف، ومنعت اقتراب المدنيين منه، وسط تكتّم عن حجم الخسائر وهوية المستهدفين.

وأفاد شهود عيان، بمقتل وإصابة قيادات عليا من القاعدة، في ظل الاحترازات المشدّدة وحالة الارتباك التي ظهرت على عناصر الجهاز الأمني التابع للتنظيم، عقب الهجوم الأمريكي.

وجاءت هذه الضربة على مأرب بعد أسبوعين من غارة أمريكية مماثلة، استهدفت عنصرين من تنظيم القاعدة، كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة "آل شبوان الصمدة" بمديرية الوادي، شرق مأرب.

وصول حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت إلى مياه الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأوضحت القناة أن وصول الحاملة يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها العسكرية البحرية في الشرق الأوسط، بما يتيح لها التحكم في الممرات المائية الاستراتيجية وحماية المصالح الأمريكية وشركائها الإقليميين، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة مع بين تل أبيب وواشنطن من جانب ضد طهران.

رسائل متعددة للخصوم الإقليميين في وجود حاملة الطائرات الأمريكية

وأضافت القناة أن الوجود الأمريكي يحمل رسالة واضحة للجهات الفاعلة في المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف النووي والقدرات العسكرية لإيران، مشيرة إلى أن الحاملة مجهزة بآلاف الجنود والطائرات المقاتلة وأنظمة دفاع متطورة، ما يمنحها قدرة ضاربة في أي تصعيد محتمل.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب وصول الحاملة، معتبرة أن هذا التطور يعزز من الاستقرار الأمني في البحر الأحمر وخليج العقبة، كما من المتوقع أن ينعكس على التنسيق الأمني بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة أي تهديدات محتملة، وسط متابعة دولية دقيقة لتواجد السفن الأمريكية في مياه المنطقة.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن هناك "مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران"، مشيرًا إلى نشاط دبلوماسي مكثف رافق بحث احتمال تدخل أمريكا في الوضع المحيط بطهران.

