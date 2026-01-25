الأحد 25 يناير 2026
جامعة أسيوط تقيم المعسكر الكشفي بكلية علوم الرياضة

المعسكر الكشفي بجامعة
المعسكر الكشفي بجامعة أسيوط، فيتو
أطلقت كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط، المعسكر الكشفي الإلزامي لطلاب الفرقة الثالثة بالكلية، والذي يستمر لمدة 21 يومًا، خلال الفترة من 10 وحتى 30 يناير الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور المنشاوي رئيس الجامعة أن المعسكرات الكشفية تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، لما تسهم به من تنمية قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسئولية، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، مشيرًا إلى حرص جامعة أسيوط على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تُسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على القيادة والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.

 

ويُقام المعسكر تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد سمير عميد الكلية، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن عبده محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس ورئيس المعسكر، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وشهد الدكتور أحمد عبد المولى، اليوم الأحد الموافق 25 يناير، فعاليات المعسكر بملعب الكلية، حيث شارك في مراسم تحية العلم، وعدد من الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أهمية الأنشطة الكشفية في تنمية روح الانضباط والعمل الجماعي، وضرورة ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة. كما أشاد بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، والتي انعكست في التنظيم المتميز للمعسكر، الهادف إلى إعداد وتدريب طلاب الكلية على قيادة فرق الكشافة والمرشدات.

ومن جانبه، تقدّم الدكتور عماد سمير بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لكلية علوم الرياضة، ورعايتها الدائمة للأنشطة الطلابية، مؤكدًا جاهزية طلاب الكلية للمشاركة الفعالة في مختلف المحافل والأنشطة داخل الجامعة وخارجها، بما يعكس الصورة المشرفة لجامعة أسيوط.

 

برامج تدريبية متنوعة تشمل الخدمة العامة، والكشافة والتربية الحركية 

 

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط أن المعسكر يتضمن برامج تدريبية متنوعة تشمل الخدمة العامة، والكشافة، والتربية الحركية، والتمرينات النظامية، والإعداد النفسي للرياضيين، إلى جانب الإسعافات الأولية والإصابات الرياضية، وأنشطة رياضية متعددة.

جامعة أسيوط: تفعيل بروتوكول التعاون مع القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

جامعة أسيوط تطلق المؤتمر العلمي الأول لأمراض المناعة والروماتيزم

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ياسر حسن أن المعسكر مخصص لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة، ويبلغ عددهم نحو 3700 طالب وطالبة، يتم توزيعهم على ثلاثة أفواج، يستمر كل فوج لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أن اجتياز المعسكر يُعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الفرقة الدراسية التالية، وفقًا للائحة الكلية.

