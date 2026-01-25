الأحد 25 يناير 2026
ضعف المياه بشرق أسيوط 4 أيام لخروج المروق عن العمل

أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة الوليدية شرق أسيوط، وذلك لمدة 4 أيام، بسبب خروج المروق رقم 2 بمحطة الوليدية المرشحة من الخدمة ضمن خطة الصيانة الدورية وأعمال الغسيل والتطهير والتعقيم.

وأوضحت شركة مياه أسيوط أن أعمال الصيانة ستبدأ من الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، وتستمر حتى العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، مما قد يؤدي إلى ضعف المياه بالأدوار العليا خاصة خلال أوقات الذروة، وذلك بمنطقة شرق الوليدية وبعض قرى بحري مركز أسيوط وهي: (منقباد ــ نجع سبع ــ بني حسين)، وذلك بهدف تحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

 

تشغيل محطة الوليدية المرشحة بنصف طاقتها التصميمية

وأكد المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أنه سيتم تشغيل محطة الوليدية المرشحة بنصف طاقتها التصميمية (300 لتر/ثانية) خلال فترة الصيانة، مؤكدًا انه سيتم توفير سيارات مياه نقية فور الطلب خلال فترة الأعمال. 

اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات

ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة غدا

وناشدت شركة المياه المواطنين بمحافظة أسيوط التواصل عبر قنواتها الرسمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو واتساب 01281565653، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة  .

