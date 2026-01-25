الأحد 25 يناير 2026
بمشاركة 2300 معلم، انتظام تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط اليوم الأحد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2025\2026 بكل دقة لتحقيق مبدأ التكافؤ. 


وفى هذا السياق تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،اليوم الاحد، أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول بمشاركة أكثر من 2300 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات وذلك تنفيذا لتوجيهات لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الفنى بتكثيف أعمال المتابعات لأعمال الامتحانات ولجان تقدير الدرجات.

 

جاء ذلك بحضور محمد صلاح عبد البديع رئيس لجنة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الاعدادية ورمضان متولى موجه عام اللغة الإنجليزية.

 

الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح لإعطاء كل ذى حق حقه  

 

واستهل وكيل وزارة التعليم بأسيوط جولته التفقدية بمتابعة  أعمال لجان تصحيح أوراق الإجابات لمادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بمقر مدرسة اسيوط الثانوية التجارية بحى غرب والتقى المقدرين والموجهين والمشرفين على أعمال التصحيح وحثهم على الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح لإعطاء كل ذى حق حقه  وتفعيل المراجعات تحت مسؤولية الموجهين الاوائل وموجه عام المادة لضمان ضبط سير أعمال التصحيح.

 

4 مقرات رئيسية لتقدير درجات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة أسيوط 


وأشار دسوقى الى أن لجان التصحيح بدأت اعمالها امس السبت  داخل 4 مقرات رئيسية للتقدير على مستوى المحافظة وهي مدارس (التجارة الثانوية بنات، والامام على بن أبى طالب الابتدائية، وجمال فرغلى سلطان الثانوية،واللواء نبيل العزبى الابتدائية بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تقدير الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية في اسيوط


واكد وكيل الوزارة أنه تم التشديد على تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال التقدير لكافة المواد الدراسية لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب وتحقيقا مبدأ تكافؤ الفرص.

تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويشدد على حظر دخول الهواتف وسماعات البلوتوث

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

ووجه وكيل التعليم بأسيوط بضرورة مراعاة درجة الشفافية فى التصحيح وسرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت اشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة للمصححين لافتا إلى أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي، واعتمادها رسميًا من السلطة المختصة.

