المنشاوي يهنئ أسرة جامعة أسيوط بالتقدم 12 مركزا في التصنيف العربي للجامعات

18 حجم الخط

جامعة أسيوط، هنّأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أسرة الجامعة بالتقدم الذي حققته في التصنيف العربي للجامعات 2025، واحتلالها المركز السابع عشر عربيًا والرابع على مستوى الجامعات المصرية، بعد تقدمها 12 مركزًا مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن، رئيس جامعة أسيوط، تحقيق الجامعة إنجاز الجامعة في تقدم 12 مركزًا في التصنيف العربي للجامعات 2025 بنسخته الثالثة، لتحتل المركز السابع عشر عربيًا من بين 236 جامعة تم إدراجها من 20 دولة عربية، إلى جانب حصولها على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 54 جامعة مصرية شملها التصنيف.

تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار

وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا التقدم يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز والتنافسية إقليميًا ودوليًا، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الداعمة للتطوير المستدام وبناء جامعة بحثية رائدة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة جامعة أسيوط في التصنيف العربي للجامعات جاءت للعام الثاني على التوالي في نسخته الثالثة، والتي يصدرها اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مشيرًا إلى أن هذا المركز المتقدم يُعد تتويجًا لجهود الجامعة المستمرة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وانعكاسًا لحرصها على مواصلة التطوير الأكاديمي والبحثي، بما يعزز دورها كقوة بحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، أن التصنيف العربي للجامعات يعتمد بنسبة 45% على البيانات والمؤشرات المقدمة من الجامعات، وبنسبة 55% على المؤشرات المستمدة من قواعد بيانات Scopus وScival، ويستند إلى أربعة مؤشرات رئيسية لتقييم الأداء، تشمل: التعليم والتعلم (30%)، والبحث العلمي (30%)، والإبداع والريادة والابتكار (20%)، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع (20%)، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا وشاملًا لأداء الجامعات.

كما أشار الدكتور عمرو أبو فدان إلى أن النسخة الثالثة من التصنيف العربي للجامعات تمثل نقلة نوعية في آليات جمع البيانات وتحليلها، حيث أصبحت عمليات إدخال البيانات والتحقق منها واحتساب الأوزان والمؤشرات مؤتمتة بالكامل، الأمر الذي يسهم في تقليل التدخل اليدوي، ويعزز من موثوقية النتائج وموضوعيتها.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص تقديره للجهود الجماعية والعمل المؤسسي الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققته الجامعة يعكس تميز الأداء الأكاديمي والبحثي، وحرصها المستمر على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يعزز مكانتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويدعم دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.